Экономика 29 января 2026 18:20

Малые формы хозяйствования РТ увеличили производство сельхозпродукции на 6%

Малые формы хозяйствования в прошлом году произвели сельхозпродукцию на 160 млрд рублей. Это на 6% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на XXVI съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ.

«Рост наблюдается только в личных подсобных хозяйствах за счет объемов растениеводства, а у фермеров – снижение на 2,4%. В то же время продолжается тенденция снижения производства продукции животноводства из-за сокращения поголовья скота как в фермерских, так и личных хозяйствах. Потери по крупному рогатому скоту у фермеров составляют более 6 тыс. голов, половина из них – коровы», – сказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, за пять лет количество крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Татарстане сократилась более чем на 1,2 тыс. Сейчас их насчитывается свыше 2,6 тыс.

Зяббаров отметил, что многие связывают снижение числа фермеров с возросшими ветеринарными требованиями.

«Но это обязательное условие для всех животноводческих предприятий. Надо выстраивать работу, поскольку ветеринарное благополучие напряженное – в соседних регионах выявлены инфекции. Поэтому все должны работать в закрытом режиме», – заявил он.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
