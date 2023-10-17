Малькевич предложил создать документальный фильм о подвиге лисичанских подростков

Есть огромное количество данных о лисичанских подростках, которые в 2014 году с оружием в руках защищали свой город. По этому поводу можно сделать грандиозный проект на ТВ или электронном СМИ. С таким предложением во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» выступил российский журналист и медиаменеджер Александр Малькевич.

«Обращаюсь к журналистам Татарстана. Мы можем с вами создать большой проект вокруг Лисичанска. У меня огромный материал о подвиге местных подростков, которые с оружием в руках защищали свой город. Я много рассказывал о молодой гвардии 21 века, отряде юная самооборона, у меня есть воспоминание очевидцев, тех, кто выжил. Это достойно целого документального фильма, давайте сделаем это», - сказал журналист.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.