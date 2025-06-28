Малайзия планирует запустить прямые рейсы из Казани

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После возобновления авиасообщения с Москвой Малайзия надеется в ближайшие годы организовать прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. Об этом заявил директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия, передает ТАСС.

По оценке собеседника агентства, полеты по маршруту Москва – Куала-Лумпур могут возобновиться уже к концу текущего года.

«Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано. <...> Я не уверен на 100%, но основываясь на том, что мы уже обсудили, мы надеемся на прямые рейсы к концу года», – пояснил он, указав на необходимость изучить вопросы дозаправки бортов и их безопасности.

«Я убежден, что Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург станут следующими направлениями, над открытием которых мы будем работать. Не в этом году, но в следующие несколько лет», – добавил Сетия.

По его словам, рейсы по направлениям Москва – Куала-Лумпур или Москва – основные курорты Малайзии (был упомянут архипелаг Лангкави) являются главным приоритетом. Но в дальнейшем хотелось бы «иметь больше маршрутов из Малайзии в Россию и из России в Малайзию», заверил директор по международному продвижению в малайзийском Офисе по туризму.