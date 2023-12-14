Максим Топилин: Татарстан — это любовь с первого взгляда!

Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан влюбляет в себя с первого взгляда, заявил председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, представляющий регион в нижней палате парламента. Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин не случайно назвал республику «центром притяжения» масштабных международных событий.

«Татарстан — это любовь с первого взгляда! Лично я с республикой, с [ее] жителями и руководством особенно активно работаю с начала своей депутатской деятельности. Могу уверенно сказать, что жители здесь — трудолюбивые, инициативные, активные, смелые, не боящиеся принимать решения, экспериментировать и быть первыми во многом. Как отметил Владимир Путин, Татарстан всегда в лидерах и естественным образом становится центром притяжения масштабных международных событий», — рассказал политик «Татар-информу».

Топилин отметил, что в Татарстане не только проводят мероприятия мирового масштаба и значения, но и тестируют многие перспективные законопроекты.

«К примеру, сейчас здесь активно внедряется закон по партнерскому финансированию, так называемый исламский банкинг, который также должен привлечь международных партнеров в республику и стать еще одним драйвером для развития региона», — обратил внимание депутат.

Парламентарий выразил уверенность, что нынешний успех Татарстана — это результат плодотворной совместной работы руководства республики и ее жителей. Топилин подчеркнул, что «Игры БРИКС» и «Игры будущего» в Казани в 2024 году, вне всяких сомнений, пройдут на высшем уровне.

Ранее Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа» во время «Прямой линии», назвал Татарстан одним из лучших примеров динамичного развития российских регионов.