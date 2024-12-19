Максим Топилин: «Роль Татарстана в развитии современной России огромна»

Максим Топилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня проходит прямая линия Президента России Владимира Путина. Глава государства поблагодарил Казань за теплый прием в рамках саммита БРИКС и отметил быстрое развитие города.

«Роль Татарстана в развитии современной России огромна», — подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, депутат от РТ Максим Топилин.

«Я ежемесячно встречаюсь с жителями республики, чуть ли не ежедневно общаемся с представителями министерств, ведомств и районов республики по инициативам и предложениям, которые реализуются или будут реализованы в Татарстане. Это и финансирование по национальным проектам, и партнерское финансирование. Могу с уверенностью сказать, что жители республики — это инициативные, ответственные, трудолюбивые и самоотверженные люди, которые готовы идти вперед, развивать регион и повышать качество жизни людей», — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, сейчас стоит задача создать условия, позволяющие сделать жизнь людей еще более качественной, а также оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям.

«В Госдуме работаем комплексно, системно, оперативно реагируем на запросы людей, чтобы можно было уверенно следовать законодательной базе», — заверил Максим Топилин.