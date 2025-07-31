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Общество 31 июля 2025 11:44

Максим Топилин: ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе повысит качество жизни в регионе

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Максим Топилин: ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе повысит качество жизни в регионе
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запуск ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе РТ создаст новые рабочие места, откроет доступ к современным технологиям и позволит повысить качество жизни в регионе. Об этом «Татар-информу» заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике и депутат от Татарстана Максим Топилин.

Он подчеркнул, что проект реализуется при активном участии федеральных и региональных структур.

Согласно расчетам, совокупные дополнительные налоговые поступления от резидентов ОЭЗ и управляющей компании в бюджеты всех уровней к концу 2034 года должны достичь почти 9,9 млрд рублей.

Шесть компаний уже направили письменные подтверждения о намерении реализовать инвестиционные проекты на территории новой зоны. Общий объем вложений за три года – с 2025 по 2027 год – составит более 11 млрд рублей.

На площадке ОЭЗ планируется разместить производства, специализирующиеся на выпуске льняного волокна, сорбентов, биоудобрений, хелатных форм биогенных элементов и переработке лубяных культур. Эти направления считаются перспективными для развития агропромышленного сектора и экологически ориентированного бизнеса.

Максим Топилин выразил признательность всем, кто принимал участие в разработке проекта, отметив, что создание ОЭЗ стало результатом совместных усилий федеральных и региональных ведомств.

Напомним, что между Правительством России, Кабинетом Министров Татарстана и исполкомом Заинского муниципального района было подписано соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина». Соответствующее постановление было утверждено на федеральном уровне.

#оэз #Заинский район #Максим Топилин
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