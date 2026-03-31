Экономика 31 марта 2026 14:36

Максим Топилин назвал главные тренды экономической политики на пятилетку

Максим Топилин назвал главные тренды экономической политики на пятилетку
Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшую пятилетку главными задачами, стоящими перед Государственной Думой России в области экономическом политики, станут внедрение искусственного интеллекта в различные сферы и платформенная экономика. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ от РТ, председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.

«Много будет вопросов, связанных с развитием и применением искусственного интеллекта в разных отраслях. Кроме того, принят новый закон о платформенной экономике. Его потребуется настроить и подкорректировать. Думаю, эти две технологии будут проникать везде: от транспорта до ЖКХ и так далее», – заявил собеседник агентства.

Сегодня Максим Топилин подал документы для участия в праймериз «Единой России».

