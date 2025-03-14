Максим Топилин наградил волонтеров Татарстана за помощь бойцам СВО

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин наградил волонтеров Дрожжановского района РТ за помощь бойцам СВО.

Как сообщает пресс-служба Топилина, среди награжденных - Равиль Бикчуров – глава Крестьянского (фермерского) хозяйства «Бикчуров Р. А.», который неоднократно участвовал в доставке гуманитарного груза, Альфия Айнуллова – педагог-психолог Стародрожжановского детсада №1 «Солнышко». Она занимается сбором гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

«Благодарю вас за искренность, отзывчивость, за огромный вклад и бескорыстную помощь, самоотверженность и личное мужество. Ваша помощь и неравнодушное отношение заслуживают самого глубокого признания», - сказал Топилин, награждая жителей района.

Он также пожелал волонтерам неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и благополучия.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.