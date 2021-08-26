Максим Михайлов о ЧМ по волейболу-2022 в Казани: Это и плюс, и большая ответственность

Все больше людей начинают интересоваться волейболом. Большой толчок развитию этого вида спорта может дать чемпионат мира, который пройдет в десяти российских городах, в том числе в Казани, в 2022 году. Об этом сказал диагональный «Зенита-Казани» Максим Михайлов, олимпийский чемпион 2012 года и серебряный призер 2020-го.

«Волейбол сплачивает людей, все больше и больше людей интересуются нашим видом спорта, кто раньше был далек от спорта. Волейбол очень доступен — можно играть на улице, его интересно смотреть, много сильных команд, возросла конкуренция, все это вместе добавляет нам зрителей. Поэтому рад, что у нас пройдет чемпионат мира, надеюсь, он даст большой толчок для дальнейшего развития волейбола в нашей стране», — прокомментировал спорстмен.

Он отметил, что для казанской команды проведение чемпионата в родном городе большой плюс, но и немалая ответственность.

«Уже потому что тебе никуда не нужно переезжать, не нужно привыкать к другому быту, другой кухне, другим часовым поясам. Лишний выходной день можно провести с родными и близкими, поделиться эмоциями, успокоиться. Все это больше плюс, чем минус, но и добавляет ответственности. Волейбол — это психология, и насколько каждый сможет раскрепоститься, справиться с настроем — от этого и будет зависеть результат. Порой домашние стены поддавливают», — сказал Михайлов.

Уроженец Ленинградской области, начавший играть в Ярославле и ставший звездой в Казани, признался, что ему будет приятно сыграть в этих городах на чемпионате мира-2022, но именно столица РТ стала для него по-настоящему родным городом.

«Большая и успешная карьера началась у меня именно в Казани. Здесь любят и ценят волейбол. Уверен, что и матчи ЧМ пройдут в Казани на очень высоком уровне. Поэтому было бы более логично, если групповой пройдет в Казани. Но не хочу говорить про себя — буду я играть на этом ЧМ или нет, в спорте каждый живет сегодняшним, не завтрашним днем», — заключил спортсмен.

Напомним, сегодня руководитель Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин запустил часы обратного отсчета времени до начала чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет в 10 городах России.