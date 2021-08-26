Фарид Мухаметшин запустил часы обратного отсчета до чемпионата мира по волейболу-2022

Фото: Михаил Захаров

Председатель Госсовета РТ, руководитель Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин запустил часы обратного отсчета времени до начала чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет в 10 городах России, в том числе в Казани.

Поприветствовав участников церемонии, Фарид Мухаметшин отметил, что Казань всегда славилась проведением крупных спортивных мероприятий. «Наш город с успехом принимал Всемирную летнюю универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, игры чемпионата мира ФИФА-2018 года по футболу, чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 года и другие», — сказал Мухаметшин.

Фото: © Михаил Захаров

Он также отметил, что проведение спортивного мероприятия такого уровня в Казани станет серьезной проверкой для городской инфраструктуры и республики.

«Мировое первенство по волейболу — большое и радостное событие, но в то же время экзамен для всех нас», — подчеркнул Мухаметшин.

«Приятно отметить, что на прошедших летних Олимпийских играх в Токио волейболисты нашей страны завоевали серебряные медали. Такие победы — наша гордость, залог вдохновения и уверенности в правильно выбранном пути. Федерация волейбола Республики Татарстан продолжает всемерное развитие этого вида спорта: подготовку волейболистов высокого класса, популяризацию массового, школьного и студенческого волейбола», — добавил он.

По словам руководителя волейбольной федерации республики, большой вклад в развитие «пляжных дисциплин» внесет казанский Центр пляжных видов спорта — будущий объект для пляжного волейбола и других видов спорта. Этот крытый комплекс позволит тренироваться круглогодично, что в наших климатических условиях особенно важно.

Кнопка запуска часов обратного отсчета до ЧМ по волейболу Фото: © Михаил Захаров

Фарид Мухаметшин выразил признательность оргкомитету чемпионата мира по волейболу, Всероссийской федерации волейбола, коллегам из регионов за усилия по популяризации этой динамичной игры среди молодежи и объединение всех неравнодушных к волейболу.

«Уверен, жителям и гостям Казани эти символические часы понравятся, появится еще одна точка притяжения, — добавил он. — И фестиваль, и чемпионат мира еще больше утвердят статус Казани, как города, способного принимать и проводить на высоком уровне самые ответственные и значимые международные мероприятия».

Затем Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Государственной думы РФ Ольга Павлова, заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов, президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков и член Олимпийской команды России по волейболу Максим Михайлов произвели символическое нажатие кнопки запуска часов обратного отсчета до начала Чемпионата.

Символическое нажатие кнопки запуска часов обратного отсчета до начала чемпионата Фото: © Михаил Захаров

Чемпионат мира по волейболу пройдет в августе-сентябре 2022 года в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.