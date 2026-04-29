МАКС приступил к тестированию опросов в групповых чатах

Пользователи национального мессенджера МАКС получили возможность создавать публичные опросы в групповых чатах. Чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо обновить приложение, сообщает пресс-служба платформы.

Пока запустить публичный опрос можно в чате до 15 человек, но уже в ближайшие дни соответствующая возможность окажется доступна во всех чатах.

Для создания опроса необходимо открыть групповой чат, нажать на скрепку в нижней части экрана и выбрать опцию «Опрос», ввести вопрос и варианты ответов, нажать на кнопку «Создать».

Участники чата могут голосовать, смотреть результаты, а также менять вариант ответа при необходимости. Право завершить голосование имеет создатель опроса.

До этого в МАКСе стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Перевести аудиосообщение в текст можно одним кликом – достаточно нажать на иконку расшифровки в строке с записью.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в МАКСе и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.