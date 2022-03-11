Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ближайшие часы проведут телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер объявил на пресс-конференции после саммита ЕС.

«Вместе с канцлером Шольцем мы вновь проведем разговор с Президентом Путиным в ближайшие часы», — приводит его слова РИА Новости.

Предыдущие телефонные переговоры Макрона, Путина и Шольца прошли 10 марта. Их темой стала ситуация на Украине.