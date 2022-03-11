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Политика
11 марта 2022  18:30

Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным в ближайшие часы

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ближайшие часы проведут телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер объявил на пресс-конференции после саммита ЕС.

«Вместе с канцлером Шольцем мы вновь проведем разговор с Президентом Путиным в ближайшие часы», — приводит его слова РИА Новости.

Предыдущие телефонные переговоры Макрона, Путина и Шольца прошли 10 марта. Их темой стала ситуация на Украине.

#Эммануэль Макрон #Владимир Путин #переговоры
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