Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что поддерживает прямые контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным, и назвал переговоры единственным путем к разрешению ситуации вокруг Украины. Своим пониманием ситуации политик поделился в интервью американскому телеканалу CBS News.

«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с Президентом Путиным, потому что считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие — сохранение этого прямого канала. Изоляция — это худшее, особенно для такого лидера, как он», — подчеркнул Макрон.

При этом Президент Франции заверил, что не ведет тайных консультаций с представителями России и Украины. По его словам, он никогда не принимает «участия в неофициальных процессах» и всегда публично отчитывается о своих действиях. Так это происходило и в ходе контактов с Путиным, напомнил Макрон.

Кроме того, французский лидер выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится переговорами, но решение о их начале должны принять украинцы. «Единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта», — убежден он.

Помимо прочего, Макрон предположил, что Путин считает — Запад стремится к «уничтожению России». «Не думаю, что мы к этому стремимся. Мы, французы, никогда к этому не стремились. <…> И мы всегда уважали российский народ», — заметил он.