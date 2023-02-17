Макрон призвал Запад найти силы и смелость для диалога с Россией

Западным странам необходимо выстроить диалог с Россией, так как без него мир в Европе невозможен, убежден Президент Франции Эммануэль Макрон. Но в то же время он заявил, что сейчас время для разговора с Москвой еще не наступило.

«Никто из нас не сможет изменить географию России. Она всегда останется частью Европы. Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием», — отметил политик во время выступления на сессии Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по РИА Новости).

Он подчеркнул, что западным странам необходимы «сила и смелость» для возобновления диалога с Москвой. «Но понятно, что сейчас не время для диалога», — резюмировал французский лидер.

Напомним, Мюнхенская конференция уже во второй раз проходит без участия России. В прошлом году представителей РФ на нее активно приглашали, но получили отказ. В этом году Россию на конференцию не пригласили, а главной темой выбрали проведение военной спецоперации на Украине.