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Политика 27 марта 2025 18:38

Макрон: Сейчас не время отменять санкции против России

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Макрон: Сейчас не время отменять санкции против России
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: kremlin.ru

Участники саммита по поддержке Украины, состоявшегося в Париже, согласны в том, что время для снятия санкций с России еще не пришло. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«Что касается краткосрочной поддержки Украины, то мы единогласно согласились с тем, что сейчас не время отменять какие-либо санкции и не может быть никакой политики отмены санкций до тех пор, пока не будет однозначного установления мира», – подчеркнул французский лидер.

Поэтому, по словам Макрона, участники саммита намерены сохранить экономическое давление на РФ, в том числе на так называемый «теневой флот» (танкеры, перевозящие российскую нефть, – прим. Т-и) и «на некоторые промышленные отрасли», а также собираются «продолжать работать в этом направлении».

Вместе с тем Президент Франции констатировал, что вопрос о возможной отправке военных на Украину в рамках миротворческой миссии не получил единогласного одобрения участников завершившегося саммита в Париже.

«Эти силы поддержки были предложены Францией и Великобританией. Они будут представлены несколькими странами, потому что не удалось достичь единства по этому вопросу. Одни не имеют возможности, другим мешает политический контекст», – пояснил он, выразив уверенность, что Парижу и Лондону и не нужно достижение консенсуса с другими государствами для возможной отправки войск.

Ранее стало известно, что Франция выделит Украине военную помощь на сумму 2 млрд евро.

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#Франция #спецоперация #Эммануэль Макрон #санкции против россии
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