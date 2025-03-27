Макрон: Сейчас не время отменять санкции против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: kremlin.ru

Участники саммита по поддержке Украины, состоявшегося в Париже, согласны в том, что время для снятия санкций с России еще не пришло. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

«Что касается краткосрочной поддержки Украины, то мы единогласно согласились с тем, что сейчас не время отменять какие-либо санкции и не может быть никакой политики отмены санкций до тех пор, пока не будет однозначного установления мира», – подчеркнул французский лидер.

Поэтому, по словам Макрона, участники саммита намерены сохранить экономическое давление на РФ, в том числе на так называемый «теневой флот» (танкеры, перевозящие российскую нефть, – прим. Т-и) и «на некоторые промышленные отрасли», а также собираются «продолжать работать в этом направлении».

Вместе с тем Президент Франции констатировал, что вопрос о возможной отправке военных на Украину в рамках миротворческой миссии не получил единогласного одобрения участников завершившегося саммита в Париже.

«Эти силы поддержки были предложены Францией и Великобританией. Они будут представлены несколькими странами, потому что не удалось достичь единства по этому вопросу. Одни не имеют возможности, другим мешает политический контекст», – пояснил он, выразив уверенность, что Парижу и Лондону и не нужно достижение консенсуса с другими государствами для возможной отправки войск.

Ранее стало известно, что Франция выделит Украине военную помощь на сумму 2 млрд евро.