Макрон прокомментировал недипломатичные высказывания Байдена в адрес Путина

Французский Президент Эмманюэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорбительно высказываться в адрес российского коллеги Владимира Путина, как это делает американский Президент Джо Байден. Об этом он сказал в эфире канала France 3, передает РИА Новости.

«Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с Президентом Путиным», — подчеркнул Макрон.

Таким образом он прокомментировал недипломатичные высказывания Байдена во время визита в лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины.

Он отметил, что нужно делать все, чтобы ситуация вокруг Украины не вышла из-под контроля. По словам французского лидера, нужно в первую очередь добиться прекращения огня, затем и полного вывода российской армии с территории Украины.

«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», — подчеркнул Макрон.

Американский Президент не в первый раз резко высказывается в адрес российского коллеги. Ранее Джо Байден заявил журналистам, что считает Президента России «военным преступником»