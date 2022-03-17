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Ру Тат
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Официальная хроника
17 марта 2022  09:32

В Кремле назвали недопустимой риторику Байдена в отношении Путина

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Риторика Президента Соединенных Штатов Джо Байдена непростительна. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера в отношении Владимира Путина. 

«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — отметил представитель Кремля. 

Ранее Джо Байден заявил журналистам, что считает Президента России Владимира Путина «военным преступником», передает ТАСС. При этом год назад, 17 марта 2021 года, американский лидер уже выступал с резким заявлением в адрес российского коллеги — тогда он утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина «убийцей». Позднее, комментируя эту ситуацию, российский Президент пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку о том, что «кто как обзывается, тот так и называется».

#Владимир Путин #Джо Байден
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