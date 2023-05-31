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Макрон призвал Запад изменить формат поддержки Украины, если конфликт затянется
Страны Запада должны будут пересмотреть и, вероятно, изменить формат военной помощи Украине, если вооруженное противостояние примет затяжной характер. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в столице Словакии Братиславе.
«Может быть, <...> военные действия продолжатся. В этот случае нам придется пересмотреть ситуацию, чтобы понять, как откалибровать нашу поддержку», — пояснил французский лидер (цитата по РБК).
При этом Макрон констатировал, что если западные государства сократят объемы помощи и согласятся на заморозку конфликта, то время окажется «на российской стороне».
«Нам, европейцам, надо четко дать понять, что наша поддержка останется мощной и продолжится», — подчеркнул Президент Франции.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал летнее контрнаступление ВСУ.
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