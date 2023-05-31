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Политика 31 мая 2023 22:45

Макрон призвал Запад изменить формат поддержки Украины, если конфликт затянется

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Страны Запада должны будут пересмотреть и, вероятно, изменить формат военной помощи Украине, если вооруженное противостояние примет затяжной характер. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в столице Словакии Братиславе.

«Может быть, <...> военные действия продолжатся. В этот случае нам придется пересмотреть ситуацию, чтобы понять, как откалибровать нашу поддержку», — пояснил французский лидер (цитата по РБК).

При этом Макрон констатировал, что если западные государства сократят объемы помощи и согласятся на заморозку конфликта, то время окажется «на российской стороне».

«Нам, европейцам, надо четко дать понять, что наша поддержка останется мощной и продолжится», — подчеркнул Президент Франции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал летнее контрнаступление ВСУ.

#спецоперация на Украине #Эммануэль Макрон
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