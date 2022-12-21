Макрон подтвердил свою позицию по гарантиям безопасности РФ после завершения конфликта

После завершения боевых действий на Украине России должны быть предоставлены гарантии безопасности. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам LCI и TF1, подтвердив свое сформулированное прежде мнение.

«Наша роль — готовить мир, и когда он наступит, потребуются переговоры. Необходимо, чтобы Россия была за столом переговоров как сторона конфликта, чтобы построить устойчивый мир», — подчеркнул французский лидер.

При этом Макрон обратил внимание на то, что для украинской стороны Франция уже обеспечивает гарантии безопасности, поставляя ей различные вооружения.

Ранее Президент Франции, подводя итоги своего визита в США в интервью телеканалу TF1, заметил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ. Эти его слова вызвали критику со стороны украинских политиков.

Недавно аналогичное мнение высказал и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, увидевший момент для разрешения конфликта на Украине путем переговоров.