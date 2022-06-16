Макрон не исключил возможность визита в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность визита в Россию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1.

Французский лидер подчеркнул, что сможет посетить Москву лишь при создании определенных условий.

«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны Президента России Владимира Путина», — отметил Макрон.

Также он заявил о важности продолжения диалога с Путиным.

Напомним, что сегодня утром Президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и Премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину с рабочим визитом.