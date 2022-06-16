news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
16 июня 2022  10:20

Макрон вместе с Шольцем и Драги прибыл на Украину

news_top_970_100

Президент Франции Эмманюэль Макрон, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и Премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину с рабочим визитом. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что трое европейских лидеров приехали в Киев утром в четверг. Кадры их прибытия показал итальянский телеканал Sky TG24. 

По информации американского издания Politico, в ближайшее время Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус страны — кандидата в члены Европейского Союза. Визит европейских политиков может быть связан именно с этими планами.

Ранее Елисейский дворец заявлял, что французский лидер вместе с главами правительств Германии и Италии отправился на Украину на поезде.

#Олаф Шольц #Эммануэль Макрон #марио драги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100