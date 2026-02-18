news_header_top
Политика 18 февраля 2026 16:49

Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в Сети

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что если социальные сети с помощью скрытых алгоритмов способствуют распространению ненавистнических высказываний, то свобода слова в интернете становится «полной чушью».

«Я имею ввиду, что свобода слова – это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой…» – поделился своим пониманием ситуации французский лидер, выступая во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели (цитата по РИА Новости).

«Я хочу избегать расистских высказываний, ненавистнических высказываний и так далее», – объяснил свою позицию Макрон, добавив, что желал бы поддерживать «своего рода общественный порядок» в Сети.

