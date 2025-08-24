Дуров заявил об огромном ущербе имиджу Франции от своего прошлогоднего задержания

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал единственным результатом случившегося год назад своего задержания в аэропорту Ле-Бурже год назад стал «огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны». Об это миллиардер написал в своем Telegram-канале (иронически добавив эмодзи в виде серпа и молота).

«Арест генерального директора крупной платформы за действия ее пользователей был не только беспрецедентным, но и юридически и логически абсурдным», – убежден Дуров.

Предприниматель обратил внимание на то, что и сейчас, год спустя, продолжается «уголовное расследование», в ходе которого, на его взгляд, «не удается найти ничего, что я или Telegram сделали неправильно».

По мнению бизнесмена, арест стал следствием ошибки французской полиции, которая, по его утверждению, «игнорировала законы Франции и ЕС и не отправляла запросы в Telegram в соответствии с требуемой юридической процедурой».

В свою очередь Telegram, по его словам, всегда отвечал на юридически обязывающие запросы из Франции, а процедуры модерации мессенджера соответствовали отраслевым стандартам.

«Они (полицейские – прим. Т-и) могли бы узнать о правильной процедуре, просто погуглив или спросив. Спустя год <...> я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции пока не назначена», – констатировал Дуров, в завершение заверив в продолжении борьбы и выразив уверенность в конечной победе.

Основатель Telegram 24 августа прошлого, 2024 года прилетел во Францию из Азербайджана и был задержан в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Вскоре ему предъявили обвинение и поместили под судебный надзор. Павлу Дурову запретили покидать территорию Франции, дважды в неделю он должен отмечаться в полицейском участке.