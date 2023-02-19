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Макрон: НАТО не смогла объяснить свои цели России
Страны — участницы Североатлантического альянса не смогли объяснить России свои намерения, из-за чего власти РФ сочли их экспансионистскими. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche.
«Альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что <...> было расценено русскими как экспансионизм», — поделился французский лидер своим пониманием недавней истории, возвращаясь в Париж после участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом издание отмечает, что позиция НАТО «частично» объясняет речь Президента РФ Владимира Путина, с которой он выступил на Мюнхенской конференции в 2007 году.
Макрон в ходе общения с французскими СМИ также заметил, что Франция выступает за победу Украины в конфликте с РФ, но против того, чтобы Россия оказалась «разгромлена».
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