Макрон лидирует на выборах Президента Франции после подсчета 90% голосов

После подсчета 90% бюллетеней на президентских выборах во Франции лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. В настоящее время он, предварительно, набирает 27,4% голосов. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает ТАСС.

На втором месте держится Марин Ле Пен — лидер «Национального объединения». Ее кандидатуру выбрали, предварительно, 24,58% проголосовавших. Следом идет кандидат от левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Он сократил отрыв от второй позиции до 3,6 п. п. и пока набирает 20,96% голосов.

В этом году на пост Президента Франции претендовали 12 кандидатов. Как ранее сообщал «Татар-информ», для победы в первом же туре одному из кандидатов нужно было набрать более 50% голосов. Однако, исходя из предварительных итогов, потребуется второй этап голосования. Он намечен на 24 апреля.