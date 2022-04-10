Еxit poll: Макрон и Ле Пен лидируют на выборах Президента Франции

По итогам первого тура президентских выборах во Франции в лидеры вышли действующий лидер государства Эммануэль Макрон и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Оба кандидата набрали по 24% голосов, сообщает РИА Новости.

Как рассказало бельгийское издание LaLibre, ссылаясь на данные exit poll, на третьем месте пока разместился лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19%. По 8% голосов ушло к кандидату от центристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и приверженцу крайне правых взглядов Эрику Земмуру.

По данным на 17.00 по местному времени, явка достигла 65%. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 24 апреля будет проведен второй тур выборов.