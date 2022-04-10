news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
10 апреля 2022  20:40

Еxit poll: Макрон и Ле Пен лидируют на выборах Президента Франции

news_top_970_100

По итогам первого тура президентских выборах во Франции в лидеры вышли действующий лидер государства Эммануэль Макрон и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Оба кандидата набрали по 24% голосов, сообщает РИА Новости.

Как рассказало бельгийское издание LaLibre, ссылаясь на данные exit poll, на третьем месте пока разместился лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19%. По 8% голосов ушло к кандидату от центристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и приверженцу крайне правых взглядов Эрику Земмуру.

По данным на 17.00 по местному времени, явка достигла 65%. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 24 апреля будет проведен второй тур выборов.

#Франция #президентские выборы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное