Макрон: Франция выделит Украине дополнительную военную помощь в €2 млрд

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере €2 млрд., сообщает «ТАСС».

О своем решении Президент сообщил на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

«Франция приняла решение предоставить Украине дополнительную военную поддержку в размере €2 млрд», — заявил Макрон.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Украина, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, не станет членом НАТО в рамках мирных переговоров, однако это не исключает ее вступления в альянс в будущем.