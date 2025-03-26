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Политика 26 марта 2025 22:31

Макрон: Франция выделит Украине дополнительную военную помощь в €2 млрд

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере €2 млрд., сообщает «ТАСС».

О своем решении Президент сообщил на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

«Франция приняла решение предоставить Украине дополнительную военную поддержку в размере €2 млрд», — заявил Макрон.

Напомним, что ранее «Татар-информ» писал о том, что Украина, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, не станет членом НАТО в рамках мирных переговоров, однако это не исключает ее вступления в альянс в будущем.

#Франция #Украина #Эммануэль Макрон
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