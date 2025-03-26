Рютте: Украина не вступит в НАТО по итогам мирных переговоров

Украина не станет членом НАТО в рамках мирных переговоров, однако это не исключает ее вступления в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Украина идет по пути к членству в НАТО. Это было подтверждено на последнем саммите в Вашингтоне. Мы никогда не обещали Украине, что она станет членом НАТО в контексте мирных переговоров, однако следует различать текущие переговорные процессы и будущее страны», – сказал Рютте, выступая в Школе экономики в Варшаве.

Его заявление транслировалось на официальном сайте НАТО.