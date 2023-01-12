Маккарти призвал Конгресс расследовать инцидент с секретными материалами у Байдена

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что необходимо расследовать инциденты с секретными документами, найденными у Президента Джо Байдена. Об этом передает РИА Новости.

«Я думаю, что Конгресс должен расследовать это», — сказал он журналистам.

Маккарти подчеркнул, что Байден был вице-президентом, который хранил секретные документы «в открытом доступе». Он обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейде в имение бывшего Президента Дональда Трампа — тогда службы обнаружили у него секретные документы.

«Конституция должна в равной степени применяться ко всем, — сказал спикер Палаты представителей. — Они распространили фотографии этих документов. Где документы Байдена? Где фотографии? ... Именно это не дает американцам верить своему правительству».

Ранее сообщалось, что в гараже дома Байдена нашли очередную партию секретных документов.