Македонский новичок УНИКСа Димитриевич прилетел в Казань и присоединился к команде

Македонский новичок УНИКСа Ненад Димитриевич прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Нено с нами. Сегодня в Казань прибыл Ненад Димитриевич. Команда почти в сборе!» — говорится в сообщении.

Напомним, арендное соглашение 24-летнего экс-баскетболиста испанской «Валенсии» рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне македонец в 10 матчах Еврокубка-2021/22 в среднем набирал 5,5 очка и отдавал 3,9 ассиста за 16,2 минуты на паркете. В чемпионате Испании Димитриевич провел за «Валенсию» 22 игры, в которых его средние показатели составили 9,6 очка, 4,1 передачи и 1,8 подбора за 19,3 минуты игрового времени.

С 2020 года Димитриевич защищает цвета сборной Северной Македонии.

На прошлой неделе разыгрывающий принес своей национальной команде победу в матче против Дании. Димитриевич завершил матч с 29 очками, 4 подборами, 4 передачами и 2 перехватами, а победный бросок с сиреной совершил со своей половины площадки.

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