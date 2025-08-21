Майстренко: Все проекты, которые связаны с поддержкой и социализацией ветеранов, важны

Проекты, направленные на социализацию и адаптацию ветеранов СВО, имеют огромное значение. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной проекту «Тур для СВОих», рассказал помощник Премьер-министра РТ и председатель Ассоциации ветеранов СВО РТ Владимир Майстренко.

«Я считаю, что все проекты, связанные с поддержкой и социализацией ветеранов специальной военной операции, важны – от каких бы организаций или частных лиц, районных или региональных властей они ни исходили. Проектов много, они направлены на социальную поддержку, на реабилитацию и возвращение к жизни в обществе, трудоустройство. Все эти мероприятия считаю важными», – отметил спикер.

Он также добавил, что моральная поддержка для участников боевых действий важна не менее, чем материальная.

«Важно социализировать людей, привести к нормальной гражданской жизни, подправить психологический настрой. Важны и образовательные программы. Они должны познавать мир и быть приспособлены к жизни во всем нашем многообразном гражданском мире», – сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО РТ.