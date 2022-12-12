Майоров: «Я думаю, что у Татарстана с Турцией большие перспективы развития»

В прошлом году товарооборот между Турцией и Татарстаном вырос на 55,8% и превысил 563 млн долларов. В этом году, по прогнозам председателя правления Промышленного кластера РТ Сергея Майорова, показатели могут оказаться еще выше.

«В 2022 году объемы взаимного товарооборота продолжают расти. В этом [аспекте] у нас есть взаимный потенциал, потому что из высокотехнологических стран с нами продолжают сотрудничество Китай, Индия, Турция и Беларусь. Учитывая географическую близость и ментальность Турции, я думаю, что у Татарстана с Турцией большие перспективы развития», — сказал собеседник агентства.

Майоров отметил, что на сегодняшний день в Татарстане присутствует ряд турецких предприятий. К примеру, в особой экономической зоне «Алабуга» и Набережных Челнах, городе — центре машиностроения, работают производители автокомпонентов и готовой спецтехники из Турции.

«Представители Турции сами говорят, что сейчас самое время инвестировать в Россию. Санкции — хороший шанс для местной продукции, которую можно экспортировать», — заключил председатель правления Промышленного кластера РТ.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил бизнес-форум в Турции, посвященный перспективам сотрудничества. Он рассказал, что республика уделяет особое внимание расширению взаимодействия с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений.

Подробнее о том, какие проекты заинтересовали Президента Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».