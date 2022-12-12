Запчасти для автопрома, станки и электрокары: зачем Минниханов ездил в Бурсу

Делегация Татарстана во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым находится сегодня в Бурсе. Провинция – центр машиностроения Турции, здесь в том числе выпускают автомобильные компоненты для мировых производителей. Какие предложения были озвучены в ходе визита – в обзоре «Татар-информа».

Рустам Минниханов заявил, что Татарстан уделяет особое внимание расширению сотрудничества с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений

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Товарооборот с Турцией превышает 563 млн долларов

«Ваша страна – один из основных зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в нашу республику порядка 2 млрд долларов», – отметил Рустам Минниханов сегодня на встрече с губернатором турецкой провинции Бурса Якупом Джанболатом, мэром Бурсы Алинуром Акташем и председателем правления Торгово-промышленной палаты Бурсы Ибрахимом Буркаем.

Президент РТ считает, что республики успешно взаимодействуют, активно сотрудничают торгово-промышленные палаты, налажено сотрудничество с Союзом экспортеров автомобильной промышленности Улудаг. «Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития контактов», – сказал Минниханов.

Также он пригласил делегацию Бурсы принять участие в экономическом форуме KazanSummit в мае. Со следующего года он получит федеральный статус и будет одним из главных экономических событий в России. По мнению Рустама Минниханова, в рамках саммита можно провести отдельную сессию, посвященную промышленности Бурсы.

На бизнес-форуме, посвященном перспективам сотрудничества, Рустам Минниханов заявил, что Татарстан уделяет особое внимание расширению сотрудничества с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений.

«Турецкая Республика – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году наш товарооборот вырос на 55,8% и превысил 563 млн долларов. Нам есть к чему стремиться», – полагает Президент.

Рустам Минниханов отдельно отметил, что компании Бурсы многие годы являются надежными партнерами татарстанских компания в таких сферах, как автомобилестроение, машиностроение, текстильная и мебельная промышленность. «Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане. Готовы создавать для этого необходимые условия», – подчеркнул Президент РТ.

По данным Торгово-промышленной палаты Бурсы, из 250 крупных компаний провинции большая часть приходится на автомобильную отрасль Фото: president.tatarstan.ru

Основа промышленности Бурсы – автомобилестроение

Турецкая Бурса мало знакома российским туристам, однако это четвертый в республике регион по численности населения. Провинция находится недалеко от Стамбула. По данным Торгово-промышленной палаты Бурсы, из 250 крупных компаний провинции, большая часть приходится на автомобильную отрасль – в этом секторе работает 61 компания, 45 – в текстильной сфере: провинция также славится производством тканей.

В Татарстане работает 10 крупных заводов, основанных турецкими компаниями. Среди них есть и предприятия из Бурсы. Например, в особой экономической зоне «Алабуга» почти 10 лет назад была создана компания «Джошкуноз Алабуга». Предприятие специализируется на производстве штампованных деталей из листового металла для легковых и грузопассажирских автомобилей. Мощности завода позволяют обрабатывать до 50 тыс. тонн листового металла в год.

Компания, к слову, стала крупнейшим региональным поставщиком для производства Aurus – линейки представительских автомобилей, разработанных для первых лиц государства. Лимузин Aurus сегодня – официальный автомобиль Президента России Владимира Путина.

Вместе с Президентом РТ на переговоры с турцекими фирмами отправились гендиректор компании Сергей Когогин и его заместитель – директор по развитию Ирек Гумеров Фото: president.tatarstan.ru

В составе делегации есть представители КАМАЗа – вместе с Президентом РТ на переговоры с турецкими фирмами отправились гендиректор компании Сергей Когогин и его заместитель – директор по развитию Ирек Гумеров. Предприятие сейчас решает вопрос с обеспечением запасными частями, и, возможно, будет организовано новое партнерство с турецкими компаниями.

Участниками делегации также стали представители Казанского завода синтетического каучука, НПП «ПРОМА» – производителя продукции для автоматизации промышленных производств и котельных, «Зиас Машинери Поволжье» – выпускает изделия методом холодной штамповки и прокатки листовой стали, а также завода «Машдеталь» (производит автокомпоненты) и ООО «Триада» (швейные изделия).

Тевфик Ямантюрк: «Мы делаем ставку не только на технологии, но и на интеллектуальную составляющую» Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов призвал турецкую промгруппу «Дёкташ» локализовать производство в Татарстане

Переговоры Рустам Минниханов провел в Турции с основателем группы «Гюриш», председателем правления компании «Дёкташ» Тевфиком Ямантюрком.

Компания специализируется на строительстве промышленных и гражданских объектов, энергетике (в том числе ветроэнергетике), добыче полезных ископаемых, туризме, производстве и переработке металлов. В холдинг входят 9 крупных компаний. Одна из таких – «Дёкташ», специализируется на производстве автомобильных компонентов для грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники, объединяет литейное, кузнечное и автокомпонентные производства. Кроме того, компания производит автомобильные диски.

«Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития контактов в области автомобильной промышленности и производства автокомплектующих, машиностроения и станкостроения. Будем рады рассмотреть возможность сотрудничества с вашей компанией, в том числе по локализации производства в Татарстане», – предложил Рустам Минниханов.

Тевфик Ямантюрк отметил, что сегодня в быстроменяющемся мире важно поддерживать и развивать контакты. «Мы делаем ставку не только на технологии, но и на интеллектуальную составляющую. Готовы сотрудничать с Татарстаном по любым направлениям деятельности нашего холдинга», – ответил на предложение руководитель турецкой компании.

Президент Татарстана протестировал первый турецкий электромобиль

Также Президент Татарстана посетил автомобильный завод TOGG. Компания была учреждена 4 года назад специально для создания первого турецкого электромобиля. Запустил завод в конце декабря Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Рустаму Минниханову сообщили на предприятии, что серийное производство начнется в марте. Всего планируется выпускать более 175 тыс. автомобилей в год. Линейка будет состоять из пяти моделей.

«Поздравляем вас с таким проектом. В июне прошлого года вы презентовали нам его, и уже сегодня у нас есть возможность увидеть само производство. Уверен, проект будет очень успешным», – заявил Рустам Минниханов.

В завершение экскурсии по заводу Президент РТ, сев за руль, протестировал новый электромобиль.

Артур Николаев: «Турция является транзитной [республикой], те же самые поставки осуществляются с недружественными странами через Турцию» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть татарстанские предприниматели, которые думают открывать предприятия не только у нас, но и в Турции»

Между Татарстаном и Турцией наблюдается усиление взаимодействия, полагает первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев.

«Турция для Татарстана исторически была регионом, с которым всегда складывались хорошие взаимоотношения: по строительству, автомобилестроению и машиностроению. К примеру, турецкие компании одни из первых крупных предприятий, которые начали разворачивать производства [в Татарстане]. Объемы усиления взаимодействия [между республиками] высокие», – прокомментировал «Татар-информу» визит татарстанской делегации Николаев.

По его словам, сейчас Турция становится своеобразным хабом по экспорту и импорту товаров. «Турция является транзитной [республикой], те же самые поставки осуществляются с недружественными странами через Турцию. Так, есть татарстанские предприниматели, которые думают открывать предприятия не только у нас, но и в Турции», – сказал он.

Сергей Майоров: «Турция поставила требование – производство должно быть на их территории. Наши члены кластера с этим согласились и поехали обсуждать параметры по открытию нового производства» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У Татарстана с Турцией большие перспективы развития»

Наращивание объемов взаимного товарооборота заметил также председатель правления Промышленного кластера РТ Сергей Майоров.

«В 2022 году объемы взаимного товарооборота продолжают расти. В этом у нас есть взаимный потенциал, потому что из высокотехнологических стран с нами продолжают сотрудничество Китай, Индия, Турция и Беларусь. Учитывая географическую близость и ментальность Турции, я думаю, что у Татарстана с Турцией большие перспективы развития», – сказал он «Татар-информу».

Он напомнил, что турецкие компании хорошо представлены на рынке Татарстана и на российском рынке. К примеру, в особой экономической зоне «Алабуга» и Набережных Челнах – центре машиностроения расположены производители автокомпонентов и готовой спецтехники из Турции.

«У нас один из членов кластера планирует открыть производство в Турции. У него производство высокотехнологичного оборудования, которое востребовано не только на рынке Турции, но и в странах Ближнего Востока, Восточной Азии. Это делается для того, чтобы приблизить производство к рынку сбыта. Сегодня оборудование продается в России. Турция поставила требование – производство должно быть на их территории. Наши члены кластера с этим согласились и поехали обсуждать параметры по открытию нового производства», – отметил Майоров, не называя инвестора.

«Представители Турции сами говорят, что сейчас самое время, когда надо инвестировать в Россию. Санкции – хороший шанс для местной продукции, которую можно экспортировать», – заключил он.