Майоров: На ПМЭФ все смотрят на Татарстан как на регион — лидер во многих отраслях

Петербургский международный форум является для Татарстана площадкой для расширения направлений сотрудничества. Во многих отраслях республика является лидером, у которого регионы стремятся перенять опыт, рассказал «Татар-информу» председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров, который представляет на ПМЭФ возможности промпредприятий РТ.

«На Петербургском экономическом международном форуме мы традиционно ведем переговоры с нашими партнерами, с которыми установили связи. Мы внедряем новые векторы для сотрудничества и обсуждаем проекты. На форум мы привезли 22 приоритетных проекта машиностроительного кластера Татарстана в областях экологии, энергетики, ремонта технологического оборудования, роботизации, строительной отрасли, нефтедобычи и так далее. Этот показатель на 20% больше, чем в предыдущий ПМЭФ», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что машиностроительтельный кластер республики подписал соглашение о сотрудничестве с Иркутской областью. Совместная работа поможет установить постоянный информационный обмен в части общих мероприятий.

«Такое соглашение, как правило, приводит к реализации совместных проектов. Надо понимать, что у Татарстана очень добрые отношения с форумом. Все смотрят на нас как на регион – лидер во многих отраслях. Регионы России хотят перенимать наш опыт, а мы стремимся к лидирующим позициям», – заметил Майоров.

Подробнее о том, какие проекты Татарстан презентовал на саммите проекты в IT-сфере, читайте в материале.