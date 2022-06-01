Майоров: Минпромторгу нужно заниматься «агрессивным продвижением» татарстанской продукции

Председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров назвал проблемы, которые предстоит решить министерству промышленности и торговли Татарстана.

«На мой взгляд, в первую очередь Министерству промышленности и торговли Татарстана нужно решить проблему замещения критического импорта. Она связана с тем, что нам перестали поставлять товары из-за санкционной политики зарубежных стран», – сказал он.

Майоров считает, что затем министерству следует разработать «Стратегию развития машиностроительного комплекса Татарстана до 2030 года», которая будет коррелироваться со Стратегией развития республики.

«Мне кажется, должен быть основополагающий документ, согласованный с предприятиями, объединениями и связными министерствами. Он должен быть утвержден Правительством республики», – сказал он.

Эксперт уточнил, что ведомству сейчас нужно продолжать заниматься «агрессивным продвижением» продукции Татарстана за пределы республики и России.

«Сейчас на ряд рынков легли санкционные ограничения, поэтому нужно находить новые точки сбыта в дружественных странах. Также нужно вводить программы по развитию сельских территорий малых городов. Например, в Германии в каждой деревне есть завод по производству автокомпонентов, там работает все население – до 60 тыс. человек. И такие заводы поставляют компоненты на весь мир», – сообщил Майоров.

По его словам, в Татарстане неполная нагрузка технопарков, которые расположены в сельской местности и малых городах республики.

«Вообще всё лучшее, что есть в России, нужно изучать и внедрять на предприятиях республики. Это поможет обеспечить опережающий рост по сравнению с предприятиями других регионов России», – заключил председатель машиностроительного кластера РТ.

Напомним, 30 мая депутата Государственного Совета РТ шестого созыва Олега Коробченко назначили исполняющим обязанности вице-премьера Татарстана — министром промышленности и торговли РТ. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов. Подробнее о новых задачах, стоящих перед Минпромторгом РТ, читайте в материале.