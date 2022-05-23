Майдан пока стоит в воде: Муллин поручил начать подготовку к Сабантую в Нижнекамске

В Нижнекамске Сабантуй состоится 11 июня, а в селах Нижнекамского района — 12 и 13 июня. Руководитель исполкома района Рамиль Муллин поручил представителям жилищно-коммунальной сферы и культуры подготовиться к этому событию.

«Нужно очень серьезно подготовиться к этим мероприятиям. Майдан, к сожалению, пока стоит наполовину в воде. Нужно будет оперативно мобилизоваться и подготовить эту площадку. Просил бы сотрудников жилищно-коммунальной сферы, промышленников выехать на место, осмотреть площадку, привести территорию в порядок, чтобы достойно встретить горожан и гостей нашего праздника. Мы всегда масштабно проводим этот праздник. Поэтому и представители культуры уже должны выходить на эту площадку», — заявил Муллин.

Позднее, 18 июня, из Нижнекамска выедет большая делегация в Ульяновск для проведения федерального Сабантуя.

Докладчик также напомнил, что в Казани праздник плуга отметят 19 июня, в Набережных Челнах — 18 июня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на проведение Сабантуя в Казани потратят более 38 млн рублей.