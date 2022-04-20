«Магнитка» примет ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет против ЦСКА в Магнитогорске во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ. Начало встречи сегодня в 17:00 по московскому времени.

В первом поединке серии, который прошел в Магнитогорске 18 апреля, ЦСКА победил «Металлург» со счетом 3:1 и повел в серии 1-0.

Напомним, что «Металлург» в финальной серии Восточной конференции обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах (4-1). А московскому ЦСКА понадобились все семь поединков (4-3) в противостоянии с питерским СКА для определения сильнейшей команды Западной конференции.

3-4-е матчи серии состоятся в Москве 22 и 24 апреля. Первый из них начнется в 19:30, а второй в 17:00. Обладателем Кубка Гагарина станет команда, первой одержавшая четыре победы. В случае необходимости, пятый матч серии пройдет в Магнитогорске 26 апреля, шестой – в Москве 28 апреля, а решающий седьмой – вновь на уральском льду 30 апреля.

Ранее мы опубликовали расписание матчей финальной серии плей-офф.