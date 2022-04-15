Расписание матчей: «Магнитка» сразится с ЦСКА за Кубок Гагарина

Магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА определят обладателя Кубка Гагарина 2022 года. Первый матч серии пройдет на домашней арене уральцев 18 апреля в 17:00 по московскому времени.

«Металлург» в финальной серии Восточной конференции обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах (4-1). А московскому ЦСКА понадобились все семь поединков (4-3) в противостоянии с питерским СКА для определения сильнейшей команды Западной конференции.

Первые поединки финальной серии плей-офф КХЛ пройдут в Магнитогорске 18 и 20 апреля. Оба матча начнутся в 17:00 по московскому времени. 3-4-е матчи серии состоятся в Москве 22 и 24 апреля. Первый из них начнется в 19:30, а второй в 17:00.

Обладателем Кубка Гагарина станет команда, первой одержавшая четыре победы. В случае необходимости, пятый матч серии пройдет в Магнитогорске 26 апреля, шестой – в Москве 28 апреля, а решающий седьмой – вновь на уральском льду 30 апреля.

Расписание матчей финальной серии плей-офф КХЛ:

18 апреля

«Металлург» - ЦСКА. Магнитогорск. 17:00

20 апреля

«Металлург» - ЦСКА. Магнитогорск. 17:00

22 апреля

ЦСКА – «Металлург». Москва. 19:30

24 апреля

ЦСКА – «Металлург». Москва. 17:00

В случае необходимости:

26 апреля

«Металлург» - ЦСКА. Магнитогорск. 17:00

28 апреля

ЦСКА – «Металлург». Москва. 19:30

30 апреля

«Металлург» - ЦСКА. Магнитогорск. 15:00 или 17:00