Расписание матчей: «Магнитка» сразится с ЦСКА за Кубок Гагарина
Магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА определят обладателя Кубка Гагарина 2022 года. Первый матч серии пройдет на домашней арене уральцев 18 апреля в 17:00 по московскому времени.
«Металлург» в финальной серии Восточной конференции обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах (4-1). А московскому ЦСКА понадобились все семь поединков (4-3) в противостоянии с питерским СКА для определения сильнейшей команды Западной конференции.
Первые поединки финальной серии плей-офф КХЛ пройдут в Магнитогорске 18 и 20 апреля. Оба матча начнутся в 17:00 по московскому времени. 3-4-е матчи серии состоятся в Москве 22 и 24 апреля. Первый из них начнется в 19:30, а второй в 17:00.
Обладателем Кубка Гагарина станет команда, первой одержавшая четыре победы. В случае необходимости, пятый матч серии пройдет в Магнитогорске 26 апреля, шестой – в Москве 28 апреля, а решающий седьмой – вновь на уральском льду 30 апреля.
Расписание матчей финальной серии плей-офф КХЛ:
18 апреля
«Металлург» - ЦСКА. Магнитогорск. 17:00
20 апреля
«Металлург» - ЦСКА. Магнитогорск. 17:00
22 апреля
ЦСКА – «Металлург». Москва. 19:30
24 апреля
ЦСКА – «Металлург». Москва. 17:00
В случае необходимости:
26 апреля
«Металлург» - ЦСКА. Магнитогорск. 17:00
28 апреля
ЦСКА – «Металлург». Москва. 19:30
30 апреля
«Металлург» - ЦСКА. Магнитогорск. 15:00 или 17:00