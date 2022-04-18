«Магнитка» примет ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

«Металлург» сыграет против ЦСКА в Магнитогорске в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Начало встречи сегодня в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что «Металлург» в финальной серии Восточной конференции обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах (4-1). А московскому ЦСКА понадобились все семь поединков (4-3) в противостоянии с питерским СКА для определения сильнейшей команды Западной конференции.

«Металлург» обладает сильнейшей атакой (64 гола) в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. При этом уральцвы и пропустили больше всего шайб (46). У ЦСКА — вторая атака в плей-офф(50), зато «армейцы» пропустили лишь 27 шайб.

Второй поединок финальной серии пройдет в Магнитогорске 20 апреля. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. 3-4-е матчи серии состоятся в Москве 22 и 24 апреля. Первый из них начнется в 19:30, а второй в 17:00.

Обладателем Кубка Гагарина станет команда, первой одержавшая четыре победы. В случае необходимости, пятый матч серии пройдет в Магнитогорске 26 апреля, шестой – в Москве 28 апреля, а решающий седьмой – вновь на уральском льду 30 апреля.

Ранее мы опубликовали расписание матчей финальной серии плей-офф.