«Магнитка» примет «Авангард» в первом матче серии плей-офф

Омский «Авангард» проведет на выезде первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Начало игры в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что «ястребы» в первом раунде Кубка Гагарина в шести матчах (4-2) обыграли «Ак Барс», выбив казанский клуб из плей-офф. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги 3-летней работы Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «барсов».

«Металлург» является победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф уральцы в пяти матчах (4-1) обыграли казахстанский «Барыс».

Также сегодня в Санкт-Петербурге пройдет стартовый матч серии в Западной конференции между местным СКА и московским «Спартаком». Начало игры в 19:30 по московскому времени.

Накануне стартовали полуфинальные серии конференций в плей-офф КХЛ. Уфимский «Салават Юлаев» с минимальным счетом (1:0) обыграл «Трактор» в Челябинске. А ЦСКА в упорной борьбе одолел (3:2) «Динамо» в московском дерби.

Все серии продлятся до четырех побед одной из команд.

Накануне спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с бывшим наставником «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Владимиром Крикуновым. Специалист поделился мнением о причинах раннего вылета казанской команды из плей-офф.