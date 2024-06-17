Магдеев заявил о проблемах с поставкой бетона в Челны

В Набережных Челнах наблюдается перебои с поставкой бетона. Мэр Наиль Магдеев на аппаратном совещании заявил, что в городе идет большое количества строек, но ситуация по бетону пока «не разруливается».

«Строители готовы работать, но пока не все получается с цементом и бетоном», — заявил градоначальник.

Он поручил обратиться за помощью к руководству республики, а также в соответствующие министерства и ведомства.

«Фарид Шавкатович (Салахов, руководитель исполкома — прим. Т-и), давайте с Министерством транспорта начнем отрабатывать. Понятно, что крупный промышленный транспортный узел здесь, я имею в ввиду железную дорогу. Подвижек в части ритмичного обеспечения цементом нет. У нас на цементе и бетоне завязан „Наш двор“», — отметил Магдеев.

Он подчеркнул, что без помощи и поддержки Правительства республики этот вопрос решить не получится.

«Нужен бетон. Это больная тема для нас. Думаю, что эта проблема и других районов, но там объемы меньше», — сказал Магдеев.

В этом году в Автограде по этой программе будет обновлен 71 двор. Всего в Челнах планируется обновить более 680 дворовых территорий.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.