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В Набережных Челнах на этой неделе стартуют работы по программе «Наш двор»
В Набережных Челнах на этой неделе стартовали работы по республиканской программе Раиса Республики Татарстан «Наш двор». В этом году в Автограде по этой программе будет обновлен 71 двор. На данный момент завершена вырубка деревьев и кустов. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов.
«Дворы прошли все необходимые процедуры согласования, проведены общие собрания, согласованы схемы. Поэтому работы необходимо на этой неделе начинать. Должна быть синхронизация при выполнении с электрическими сетями, есть также вопросы освещения. Есть вопросы демонтажа бортового камня», — сказал глава города Наиль Магдеев.
Мэр дал поручение оповестить жителей дворов, где стартуют работы.
«Чтобы жители знали, что с такого-то по такой-то период начинаются и производятся земляные, иные работы, будут определённые неудобства. Необходимо заранее принести извинения за причиненные неудобства. Я думаю, что такие правила хорошего тона должны быть нормой при проведении таких работ», — добавил мэр.
Всего в рамках программы за время реализации отремонтировано более 420 дворов. Всего планируется обновить более 680 дворовых территорий.
Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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