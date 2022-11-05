Магдеев с депутатами горсовета высадил грушевую аллею вдоль улицы Гостева в Челнах

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вместе с депутатами горсовета принял участие в благоустройстве мостового перехода по улице Гостева и высадили груши. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

«Ранним утром вместе с коллегами — депутатами городского совета и сотрудниками исполнительного комитета — сделали важное и нужное дело — провели посадку деревьев на ул. Гостева. Более 180 деревьев будут украшать этот участок дороги», — написал он.

В субботнике также приняли участие депутат Госсовета РТ Владимир Чагин, первый замруководителя исполкома Илья Зуев, глава администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин, сотрудники аппарата, актив ТОС Комсомольского района, работники дорожной организации «РБР 16».

Улица Гостева, строительство которой обошлось более чем в 1 млрд рублей, стала отличным подарком городу ко Дню республики. Здесь появился новый мост с двумя полосами в каждую сторону. Возведение переправы выполнено в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги» и республиканской программы «Ремонт дорожно-уличной сети».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.