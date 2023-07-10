Магдеев рассказал, по каким маршрутам в Челнах начнут курсировать новые автобусы

Сергей Когогин, Наиль Магдеев Фото: nabchelny.ru

Полученные Набережными Челнами новые автобусы с 15 июля выйдут на маршруты №2 и №3, сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

Он отметил, что с 20 августа в данные маршруты будут включены остановки в микрорайоне «Притяжение».

Фото: nabchelny.ru

Фото: nabchelny.ru

«С 20 августа, как только мы откроем рабочее движение по построенной части Московского проспекта автобусы 2 и 3 будут заходить именно в микрорайон "Притяжение". Там будет организовано кольцевое движение в районе новой школы», – пояснил Магдеев.

Наиль Магдеев Фото: nabchelny.ru

Напомним, на прошлой неделе Набережные Челны получили 24 новых автобуса, приобретенные на деньги из городского бюджета. Таким образом, общее количество новых автобусов достигло 45.

По словам Магдеева, Челны будут участвовать в федеральных программах и использовать бюджет города, чтобы заменить автобусы малой вместительности. Сейчас город уже заявлен на получение еще 100 автобусов по федеральной программе. 50 из них поступят в этом и следующем году.