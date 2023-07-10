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Магдеев рассказал, по каким маршрутам в Челнах начнут курсировать новые автобусы
Полученные Набережными Челнами новые автобусы с 15 июля выйдут на маршруты №2 и №3, сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.
Он отметил, что с 20 августа в данные маршруты будут включены остановки в микрорайоне «Притяжение».
«С 20 августа, как только мы откроем рабочее движение по построенной части Московского проспекта автобусы 2 и 3 будут заходить именно в микрорайон "Притяжение". Там будет организовано кольцевое движение в районе новой школы», – пояснил Магдеев.
Напомним, на прошлой неделе Набережные Челны получили 24 новых автобуса, приобретенные на деньги из городского бюджета. Таким образом, общее количество новых автобусов достигло 45.
По словам Магдеева, Челны будут участвовать в федеральных программах и использовать бюджет города, чтобы заменить автобусы малой вместительности. Сейчас город уже заявлен на получение еще 100 автобусов по федеральной программе. 50 из них поступят в этом и следующем году.
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