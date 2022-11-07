Магдеев рассказал о встрече с «казанским полком» и поездке в ЦФО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что ему удалось побывать в Белгородской области, куда отправились челнинцы на дальнейший этап боевого слаживания. Именно эта часть горожан убыла в конце сентября в так называемую первую волну на учебный полигон в Казань, а затем и в ЦФО для военной подготовки и дальнейшего слаживания.

«В целом, боевой дух, настроение имеет место быть, — поделился градоначальник. — Понятно, что это полевые условия, полевая кухня и палаточный лагерь. Но это воинская служба. Мы передали не только привет от жителей полумиллионного Автограда, но и шефскую помощь — более 90 тонн — это спальные мешки, генераторы, продукты питания, питьевую воду, все что необходимо на передовой», – сообщил глава города.

Магдеев пообщался не только с челницнами, но и другими воинами из республики. По его словам, достаточно много представлено городов и районов из Татарстана — Казани, Заинска, Высокой Горы, Апастово. В общей сложности, три батальона. Воннослужащих из Татарстана условно называют «казанский полк».

По его словам, бойцы полностью экипированы, питание у них полноценное. С руководством ЦФО налажено хорошее взаимодействие. «Пока они проходят боевое слаживание, а в ближайшее время отправятся туда, куда их определит командование. Дух у наших парней — боевой. И дальше от имени всех горожан и по поручению нашего Президента Татарстана, и я, как человек, как офицер запаса, будем оказывать помощь и поддержку, где бы они не находились», — заверил мэр.

Он добавил, что мобилизованных челницев сегодня 816 человек, не считая добровольцев батальонов «Алга» и «Тимер». «Более 1 тыс. человек выполняют боевые задачи», — резюмировал он.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась в период с 21 сентября по 28 октября. Призвать для службы в зоне проведения спецоперации планировалось 300 тыс. резервистов, однако, как сообщил Президент РФ Владимир Путин, количество мобилизованных в итоге составило 318 тыс. человек за счет растущего числа добровольцев.