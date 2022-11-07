Магдеев рассказал, как челнинские чиновники отметят Новый год

В исполкоме Набережных Челнов не планируют устраивать новогодний корпоратив, заявил мэр города Наиль Магдеев. О том, как проходят новогодние праздники у чиновников, он рассказал на аппаратном совещании.

«Мы на уровне исполнительного комитета никогда корпоративы не проводили — ни в мирное время, ни в условиях специальной военной операции. Никто из руководства исполкома никаких корпоративов собирать и проводить не будет. Это исключено. Соберем наш коллектив, как мы это обычно делаем, 30 декабря. Руководитель города всех поздравит, скажет „спасибо“. Вот весь наш корпоратив», — рассказал Магдеев.

По словам градоначальника, Новый год — семейный праздник, поэтому каждый сотрудник исполкома или мэрии проведет его в своей семье.

«Никаких разговоров и спекуляций на эту тему быть не должно, — отрезал он. — Никогда мы на эти цели никакие средства не выделяли и не тратили, и не собираемся. Каждый решает сам для себя. Посчитает собраться — соберется, не посчитает — не соберется. У каждого есть голова на плечах. По каждому поводу давать указания взрослым людям нет необходимости. У каждого есть жизненный опыт, люди понимают, как нужно поступать».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Магдеев поручил организовать в Челнах полноценный Новый год.