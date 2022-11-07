«Одно другому не мешает!»: Магдеев поручил организовать в Челнах полноценный Новый год

Новый год в Набережных Челнах пройдет в том же формате и объеме, что и обычно. Полноценно провести самый волшебный праздник в году поручил своим заместителям на аппаратном совещании мэр Автограда Наиль Магдеев. По его словам, необходимо оформить в новогоднем стиле город, центральную елку и провести новогодние мероприятия для детей.

Новогоднее оформление на площади Азатлык уже началось, доложил первый замруководителя исполкома Илья Зуев. «В том же объеме проводим работы по оформлению города к новому году», — отреагировал Магдеев.

«Все детские утренники, новогодние елки, елки мэра города также будут проведены в штатном режиме. Рамиль Марванович тоже слышит», — обратился он к начальнику Управления образования и по делам молодежи Рамилю Халимову.

«Новый год в первую очередь — для детей. Мы этот праздник отобрать не имеем права. Поэтому наша с вами задача, каким бы сложным не было время для страны, дальше проводить праздники и оказывать внимание нашим детям — и в детских садах, и в школах. Новогодние подарки, утренники, Дед мороз, Снегурочка — все так, как должно быть, – обратился он к замам. — У нас хватает финансовых ресурсов».

Он напомнил, что город при этом не оставляет без внимания мобилизованных и оказывает существенную финансовую поддержку военнослужащим на передовой.

«В первый раз отвезли более 100 тонн продуктов питания и обмундирования для наших воинов. На прошлой неделе состоялась моя третья поездка. Мы в этом плане финансовые ресурсы на обмундирование наших бойцов находим. Поэтому и праздники для города будем проводить, и существенную поддержку оказывать для наших воинов. Одно другому не мешает! Лишать праздника детей мы не будем», — резюмировал Магдеев.