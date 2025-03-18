Магдеев призвал рыбаков не рисковать жизнью, выходя на тонкий лед

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Вопрос обеспечения безопасности на водных объектах стал одной из ключевых тем аппаратного совещания, прошедшего в мэрии Набережных Челнов. Глава города Наиль Магдеев обеспокоен ситуацией и отмечает, что, несмотря на предупреждения и регулярные профилактические мероприятия, люди продолжают выходить на лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

«К сожалению, трагические случаи уже есть. Жизнь ничему не учит – люди продолжают рисковать, выходя на лед, и гибнут на ровном месте», – отметил Магдеев.

Он напомнил, что Набережные Челны расположены на крупной водной артерии – реке Каме, а также рядом с другими реками, которые при определенных условиях представляют серьезную угрозу для жителей.

Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов доложил, что на данный момент толщина льда на водоемах города составляет от 35 до 40 см, однако его структура неоднородна. В нижнем бьефе реки Камы и Нижнекамского водохранилища уже зафиксированы участки с открытой водой, что делает нахождение на льду крайне опасным.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Для предотвращения несчастных случаев на водных объектах сотрудники ГИМС МЧС России по Татарстану, представители полиции, рыбоохраны и работники исполкома регулярно проводят патрулирование. На территории города выделены восемь мест массового выхода рыбаков на лед, среди которых – реки Кама, Мелекеска, Шильнинка и Челнинка.

Несмотря на предупреждения, любители рыбалки продолжают пренебрегать мерами безопасности. Градоначальник выразил недоумение по поводу того, что люди готовы рисковать жизнью ради нескольких килограммов рыбы.

«Закончился сезон рыбной ловли или еще нет? Нужно ли из-за килограмма рыбы рисковать жизнью? Я уже 11 лет работаю в нашем родном городе и прекрасно помню случай, когда отец и сын пошли на рыбалку и не вернулись. Вернее, вернулись, но уже в виде двух трупов. Разве это того стоит?» – возмутился Магдеев.

Он также подчеркнул, что оправдания о том, что рыбаки – это «особый народ» с «особыми традициями», не могут служить причиной для безрассудного поведения.

«У каждого человека свой склад ума, но это не дает права сознательно подвергать свою жизнь смертельной опасности. Жизнь бесценна! Всевышний дал ее для того, чтобы мужчины были главой семьи, воспитывали детей, внуков, радовались каждому дню. А вместо этого они выходят на тонкий лед и гибнут», – добавил мэр.

Наиль Магдеев напомнил, что за последнее время уже были зафиксированы трагические случаи с рыбаками в Мензелинском и Менделеевском районах. Он предупредил, что если ситуация не изменится, то в Челнах может произойти аналогичная трагедия. Тем более что в дневные часы температура воздуха уже достигает плюсовых значений, что ускоряет процесс разрушения ледяного покрова.

В завершение своей речи мэр подчеркнул, что полностью контролировать ситуацию не получится – «невозможно поставить главу района или инспектора рядом с каждым рыбаком». Тем не менее власти продолжат проводить разъяснительную работу и усилят меры профилактики, чтобы предотвратить новые трагедии.