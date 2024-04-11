Фарит Ханифов: «Платных дорог опасаться не стоит»

Фарит Ханифов напомнил аудитории программы, что в республике реализуются крупные дорожные проекты

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«Рекомендация – зайцем не быть. Все равно вычислят»

Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов напомнил аудитории программы, что в республике реализуются крупные дорожные проекты. Так, в декабре прошлого года было запущено движение по всей трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани. В Татарстане проходит 142 км этой дороги.

«Трасса М12 – мощный объект, на ней много локаций. Дорога рассчитана на скоростное движение. И сегодня мы наблюдаем на ней все больше и больше участников движения», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства.

При этом он признал, что зимой из-за обильных снегопадов возникли проблемы с передвижением по М12. По словам Ханифова, из этой ситуации были сделаны соответствующие выводы, многократно усилены технические ресурсы – стало больше снегоуборочной техники и рабочих.

«Думаю, что такого повторения [ситуации], как этой зимой, когда огромные снегопады приводили к тому, что движение даже останавливалось, не будет», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что эта дорога очень удачно спроектирована и построена. «Сегодня М12 – это наше будущее», – убежден Ханифов.

«Трасса М12 – мощный объект, на ней много локаций. Дорога рассчитана на скоростное движение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для водителей автомагистраль удобна еще и тем, что на ней действует современная система взимания платы за проезд без специальных пунктов оплаты. Что же касается «зайцев», то и здесь система отработана.

«Если водитель где-то на участке замазал или закрыл номер, то его вычислят по камерам на других территориях, где он проезжал, и платеж придет. Поэтому рекомендация: зайцем не быть, все равно вычислят. Просто стыдно будет. А может, еще и административно накажут. Ведь недорого же – меньше 5 тысяч [рублей] доехать до Москвы, особенно если ты семьей едешь в одной машине», – заметил министр.

«Платных дорог опасаться не стоит»

Платным проезд будет и на втором этапе Вознесенского тракта – от проспекта Победы до автодороги М7 протяженностью 7 км. В марте Ханифов сообщал, что стоимость проезда по этому участку сейчас рассчитывается. В частности, обсуждаются два варианта: либо проезд будет платным только для тех, кто проезжает транзитом через трассу М7 «Волга», либо для всех автомобилистов.

«Второй этап Вознесенского тракта находится на стадии технической проработки. Но платных дорог опасаться не стоит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Второй этап Вознесенского тракта находится на стадии технической проработки. Но платных дорог опасаться не стоит. Ими пользуются люди, которым надо быстро и комфортно доехать до пункта назначения. Поэтому здесь не должен стоять вопрос, нужно или нет. Мне кажется, инвесторам, которые готовы вкладываться в эти дороги, перекрывать путь нельзя», – отметил глава Миндортранса.

Он заверил также, что когда заработает платный участок Вознесенского тракта, разгрузится Мамадышский тракт. «И если у тебя есть лишние 20 минут, ты поедешь по Мамадышскому тракту. И закон гласит, что если строится платная дорога, то должна быть альтернативная бесплатная дорога. Поэтому кто-то поедет по платной, кто-то – по бесплатной. Сегодня в Москву можно ехать по М7 или по М12», – пояснил министр.

В этом году должна быть введена в эксплуатацию еще одна платная трасса: Алексеевское – Альметьевск протяженностью 145 км. Этот проект Ханифов тоже назвал грандиозным.

«Дорога скоростная, категория высшая. По пути следования много уникальных объектов, хорошие развязки. То есть это тоже мощнейший объект, который свяжет Альметьевскую агломерацию с Казанью, с трассой М7 и в будущем – с М5», – сказал он.

В этом году должна быть введена в эксплуатацию еще одна платная трасса – Алексеевское – Альметьевск протяженностью 145 км Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В то же время, по его словам, «не обделены вниманием и районы», где также строятся и ремонтируются дороги. «Приводим в нормативное состояние по 800-900 км в год, ремонтируем или реконструируем. Конечно, хотелось бы ремонтировать больше и быстрее, но планы работы выстроены так, что приводим объекты в соответствие шаг за шагом. Никто забыт не будет. До каждого населенного пункта дойдем с ремонтом и реконструкцией», – заявил министр.

«Готовится очередной транш приобретения автобусов для Казани и Набережных Челнов»

Задачей номер один Ханифов назвал обновление общественного транспорта. Он напомнил, что благодаря специальному казначейскому кредиту Татарстан уже закупил 119 автобусов для муниципалитетов.

«Стоит непростая задача – обновить устаревший парк. Современные автобусы – один из мотивирующих факторов, чтобы люди пользовались общественным транспортом. Людям нужны комфорт и безопасность. Будем работать в этом направлении, готовится очередной транш приобретения автобусов для Казани и Набережных Челнов», – подчеркнул спикер.

Благодаря специальному казначейскому кредиту Татарстан уже закупил 119 автобусов для муниципалитетов Фото: nabchelny.ru

Министр уточнил, что для двух городов планируется приобрести еще около 200 автобусов по программе Государственной транспортной лизинговой компании. Документы уже сформированы, сейчас проводится техническая доработка программы.

«Дефицит водителей и кондукторов, как и современных автобусов, – эта проблема имеет место. Вопрос непростой, – отметил спикер. – Думаю, что бескондукторная система оплаты, система учета пассажиропотока, привязка к ГЛОНАСС позволит нам сделать общественный транспорт более удобным для населения».

Ханифов уточнил, что ежегодный прирост количества пассажиров общественного транспорта в Татарстане составляет 5%.

«В первую очередь ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург. Потом, думаю, подойдет и наша очередь»

Глава Миндортранса также прокомментировал перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань. Сегодня Telegram-канал «Телеграмма РЖД» написал, что ВСМ по маршруту Москва – Санкт-Петербург будет запущена в 2028 году.

Коридор, по которому пройдет магистраль, известен, но когда начнется строительство, пока открытый вопрос Фото: © «Татар-информ»

Что касается проекта строительства ВСМ от Москвы до Казани, то «эта работа возобновляется», сообщил Ханифов.

«Проектирование части дороги Москва – Казань выполнено. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. 11-й и 12-й этапы проходят по территории Татарстана и частично по Чувашии. Проекты по ним готовы. Ждем своей очереди по схеме финансирования», – отметил он.

По словам спикера, коридор, по которому пройдет магистраль, известен, но когда начнется строительство – пока открытый вопрос.

«В первую очередь высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Ну и потом, думаю, подойдет наша очередь. Проект готов», – заключил он.