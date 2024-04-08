Магдеев представил Халимова в качестве своего помощника и пообещал ему много работы

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании представил Рамиля Халимова в новой должности. Ранее чиновник трудился заместителем руководителя исполкома, а с минувшей пятницы занял пост помощника мэра города.

«Рамиль Марванович — известный нам всем человек. Предельный возраст свое берет. С учетом той должности, которую он занимал, есть определенные ограничения. Но его опыт работы в сфере образования нужен нам, востребован. Поэтому я попросил его поработать еще в качестве помощника мэра города», — прокомментировал назначение Магдеев.

Глава Автограда обратил внимание на широкий круг вопросов, которые требуют предельного внимания и опыта, который у Халимова имеется.

«Круг вопросов будет чуть меньше, чем у заместителя руководителя исполкома, но не менее насыщенным, уверяю вас. Предстоит подготовка к 400-летию города и к 50-летию выпуска первого „КАМАЗа“. Особого внимания требует работа с военными, которые возвращаются из зоны спецоперации. Мы должны уделить семьям особое внимание. Есть вопросы, связанные с адаптацией, лечением. Словом, обещаю вам, работы у вас будет более чем достаточно. Успехов вам на новом-старом поприще», — заключил Наиль Магдеев.

Рамиль Халимов родился 4 апреля 1958 года. В разные годы работал учителем истории, был директором школы. С 2001 года трудился начальником Управления образования Набережных Челнов, с 2007-го — заместителем руководителя исполнительного комитета. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на должность главы Прикамского управления Минэкологии РТ назначен Камиль Назмиев.